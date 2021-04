UBIJEN NAPADAČ IZ VAŠINGTONA: Udario vozilom u kontrolni punkt i jednog policajca ranio nožem (FOTO/VIDEO)

Policijski službenik je pucao u napadača koji je prevezen u bolnicu, ali je kasnije preminuo. SiEnEn je preneo da je napadač jednog od policajaca ranio nožem.

Izvor iz Kongresa rekao je za SiEnEn ranije da je napadač, nakon što je udario vozilom u barikadu, izašao iz vozila mašući nožem.

Policija Kapitola saopštila je ranije da su reagovali nakon prijave da je neko vozilom udario dva policajca i da je osumnjičeni priveden. "Oba policajca su povrijeđena, a svo troje su prebačeni u bolnicu", naveli su iz policije, kako prenosi Rojters.

SiEnEn je preneo da su prisutni u zgradi upozoreni preko razglasa da ostanu unutra i udalje se od prozora.

New @AP images of the scene outside the U.S. Capitol. pic.twitter.com/Iij0GCgtR3