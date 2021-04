DEMONSTRANTI U AMERICI IZAZVALI HAOS: Policija morala da upotrebi suzavce i gumene metke

Amerika je ponovo na nogama. Svega 16 kilometara od mesta gde je ubijen Džordž Flojd, policija je pucala na mladića afroameričkog porekla.

On je, kako navodi Rojters, bio zaustavljen zbog prekršaja u vožnji, ali se ta intervencija polcije završila njegovom smrću. Momentalno su organizovani protesti ispred zgrade policije u Bruklinu, gde se tragedija i dogodila.

​Besni demonstranti sukobili su se s policijom, koja je bila primorana da upotrebi suzavce i gumene metke.

UPDATE: Police fired tear gas to disperse angry protesters after an officer fatally shot a man about 10 miles from where George Floyd was killed in Minneapolis last May, a Reuters witness said https://t.co/1dPT2NTBGR pic.twitter.com/GcXyhbq1yC — Reuters (@Reuters) 12. април 2021.

Demonstranti su uzvikivali "Pravda za Džordža Flojda" i oštetili su dva policijska vozila.

Mladić koji je ubijen identifikovan je kao Donti Rajt, a imao je svega 20 godina.

HAPPENING NOW: Widespread looting reported in near Minneapolis after deadly officer-involved shooting - https://t.co/IvdRAEHw24pic.twitter.com/7GdzgEOM2Q — Breaking911 (@Breaking911) 12. април 2021.

​U ranijem saopštenju policije je navedeno da je mladi Donti Rajt rutinski zaustavljen dok je upravljao automobilom, da je tokom provere ustanovljeno da je za njim raspisana poternica i da je on, nakon pokušaja hapšenja, seo u svoj automobil pokušavajući da ode s lica mesta, ali je jedan od policajaca pucao u njega.

The mother of Daunte Wright speaks on what happened to her 20 year old son this afternoon in Brooklyn Center, MN. pic.twitter.com/Kcepf3mGml — Alice (Al gal, your pal) (@itsnotfunny) 12. април 2021.

​Mladić je ipak pobegao, ali je nedaleko od mesta incidenta udario u drugi automobil i preminuo, preneo je Rojters.

Protesti zbog policijskog nasilja nad Afroamerikancima ne jenjavaju a vrhunac je bilo ubistvo Flojda, u Mineapolisu, koje se dogodilo 16 kilometara od ovog najnovijeg ubistva.

Flojd je praktično ugušen prilikom hapšenja, kada je policajac na njega kleknuo i kolenom ga ugušio. U toku je inače sudski postupak protiv policajca koji je brutalno ubio Flojda.