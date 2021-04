Ispovest žene koja je sve ŠOKIRALA: U vezi je sa ROĐENIM BRATOM: “Vodimo ljubav svaki dan, imamo i dvoje dece”

Incest predstavlja jedan od najvećih seksualnih tabua i zabranjen je u brojnim zemljama širom sveta. To što je zabranjeno, ne znači da se ne dešava, a pojedinci su skupili dovoljno hrabrosti i javno progovorili o svojoj najmračnijoj tajni. Oni su svoje ispovesti podelili 2017. godine, a mi vam u celosti prenosimo njihove priče.

Jedna žena je rekla da ima dvoje dece sa svojim bratom i da živi srećno, dok drugi kažu da su ih zabranjeni susreti mentalno oskrnavili.

Svoje priče su podelili na AskReditt, a za svaku od njih bi se moglo reći da je šokantna na svoj način.

Jedna žena je rekla da je imala seks sa svojim bratom nakon što su “promenili dosta hraniteljskih domova”. Na kraju su završili kod jednog previše religioznog para, koji im je retko dopuštao da napuste kuću.

– I on i ja mesecima nismo imali seks, pa čak ni kontakt sa suprotnim polom – napisala je žena prisećajući se kada je ona imala 15, a njen brat 14 godina.

Odlučili su da se sastanu u kupatilu jedne večeri.

Iako je sve bilo dobrovoljno, u to vreme sam se osećala kao da sam ga prisilila da ima seks sa mnom. On je oklevao jer nije želeo da zbog toga žalim u budućnosti, ali pošto sam ja insistirala, on je na kraju pristao. Zbog toga sam žalila veći deo svog života i plašila sam se da će me zamrzeti. On mi je bio jedina porodica, a plašila sam se da ću ga izgubiti zbog svoje sebičnosti.

Trebalo mi je 10 godina da konačno odem kod njega i zatražim oproštaj, ali na moje iznanađenje on uopšte nije bio ljut, što je bilo ogromno olakšanje i više nam nije neprijatno kada smo u zajedničkom društvu – napisala je ona.

Jedan muškarac je rekao da imao seks sa sestrom kada je imao 17 godina, a ona samo 14. Odmah nakon toga se osetio zbunjeno, uplašeno i osramoćeno.

– Otrčao sam u svoju spavaću sobu, sa ogromnim osećanjem srama. Proveo sam celu noć pitajući se da li sa je silovao ili je stvarno to htela. Sutradan je sve bilo normalno, ali ona nije mogla da me pogleda u oči. Godinama sam osećao sramotu, pa čak iako sam znao da je i ona to htela, krivica je bila prevelika. To se dogodilo pre 10 godina. Nikada više nismo pričali o tome – napisao je on.

Za mnoge ljude ovo što im se dogodilo napravilo je dugoričnu štetu. Neki su čak priznali da su imali seksualne odnose sa svojim rođacima.

– Imala sam seks sa svojim rođakom kada smo oboje imali 17 godina. Sve je bilo dobrovoljno i nikada nismo osećali krivicu. Spavali smo samo jednom, i to samo zato što smo oboje nakon toga ušli u duge veze. To se desilo pre 20 godina i mi smo još uvek u kontaktu bez obzira na to što se desilo- napisala je ona.

Neke priče su čak imale i iznenađujući kraj. Jedna žena je napisala:

– Moj brat i ja upražnajvamo seks svaki dan, zajedno smo već šest godina i imamo dvoje dece. Sve je počelo zato što sam bila veoma napaljena i htela sam da imam seks, ali je sve preraslo u vezu. Moj život se promenio zbog toga. Svi planovi koje sam imala nakon srednje škole su pali u vodu, ali je vredelo – istakla je ona i zgrozila mnoge.