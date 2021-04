Da li je Izrael dostigao KOLEKTIVNI IMUNITET? Ljudi masovno vakcinisani, broj zaraženih opada iako su mere popustile

Vodeći izraelski lekar veruje da je zemlja možda blizu dostizanja "imuniteta krda" od kovida.

To se dešava kada dovoljan broj populacije ima zaštitu od infekcije tako da ona više ne može da se širi - a čak su i ljudi koji sami nemaju imunitet indirektno zaštićeni.

Za kovid procenjeni prag imuniteta krda je najmanje 65 -70%.

Postizanje ovog nivoa populacionog imuniteta važno je za zaštitu ljudi koji ne mogu da budu vakcinisani ili čiji je imuni sistem preslab da proizvede dobar, zaštitni odgovor.

U Izraelu je više od polovine (5,3 miliona) njegovih stanovnika vakcinisano, a dodatnih 830.000 ljudi je u prošlosti imalo pozitivne testove na virus, što bi trebalo da im pruži prirodni imunitet, piše BBC.

Čini se dakle da otprilike 68% populacije verovatno ima antitela u krvi koja mogu da se bore protiv virusa.

Profesor Ejal Lešem, direktor najveće izraelske bolnice, Medicinskog centra Šeba, rekao je da je imunitet krda „jedino objašnjenje“ za činjenicu da su slučajevi zaraze nastavili da padaju čak i kada su ukinuta nova ograničenja.

- Postoji kontinuirani pad uprkos vraćanju u normalu. To nam govori da čak i ako je osoba zaražena, neće zaraziti većinu ljudi koje sretne u šetnji - rekao je.

A slučajevi zaraze opadaju u svim starosnim grupama, uključujući i decu, iako se osobe mlađe od 16 godina uglavnom ne vakcinišu.

Ali naučnici u Velikoj Britaniji su oprezniji.

Dr Sara Pit, virusolog sa Univerziteta u Brajtonu, pozvala je na „krajnji oprez“ pri zaključivanju da li je postignut imunitet stada - nešto što ona veruje da će biti teško čak i pri visokim stopama vakcinacije.

- Moramo da vidimo da li će slučajevi u Izraelu i dalje padati i ostati na niskom nivou – rekla je ona.

Kako funkcioniše imunitet krda?

Stručnjaci smatraju da će bez mera opreza neko ko je zaražen originalnim sojem virusa koji uzrokuje kovid-19, zaraziti u proseku još tri do četiri druge osobe.

Ako zarazi tri osobe, tada će, u teoriji, kada dve trećine populacije postane imuno na virus, zaražena osoba u proseku korona virus preneti samo jednoj osobi. To je dovoljno za širenje virusa, ali nedovoljno za rast zaraze.

Dakle u tom slučaju je uklonjeno dvoje od to troje ljudi iz lanca prenosa.

Na papiru zvuči jednostavno. U stvarnosti je to ipak malo komplikovanije.

Vakcine nisu 100% efikasne, pa čak i kada spreče ljude da se teže razbole, ne blokiraju potpuno infekcije kod svih.

To znači da bi neki vakcinisani ljudi i dalje mogli da prenesu virus.

Nisu svi koji su preležali kovid stvorili snažni ili dugotrajni prirodni imunitet, a novije verzije virusa su prenosivije. To znači da će morati da se vakciniše još mnogo ljudi u nekoj zemlji pre nego što ona dostigne taj magični prag.

Ali nisu sve loše vesti.

- Rekla bih da ne bi trebalo da tražimo samo imunitet krda kao znak da možemo da ukinemo sve mere javnog zdravlja i vratimo se u “normalu”. Umesto toga, trebalo bi da tražimo konstantno nizak nivo infekcije kovid-19 – rekla je dr Pit.

Šta nakon imuniteta krda?

Do sada se čini da nove varijante nisu otporne na vakcine. Ali neka buduća varijanta koja pokaže otpor prema vakcini, mogla bi da znači da ljudi imaju manje zaštite i da bi zemlja mogla ponovo da padne ispod praga imuniteta stada, rekao je profesor Lešem.

Ovo nije nepremostivo - moglo bi se rešiti podešavanjima vakcine, kao što se već dešava sa cepivom protiv gripa. To, međutim, služi kao važan podsetnik svima - čak i ako je Izrael stekao imunitet krda, to ne znači da je to stanje za stalno.

Podsetnik na to je i ono šta se dogodilo sa morbilima poslednjih godina. Ospice su vrlo zarazne - svaka zaražena osoba zarazi otprilike 15 drugih ljudi - tako da pokrivenost vakcinacijom mora biti veća od 90% da bi se sprečile nove epidemije.

Trenutnim tempom vakcinacije željeni kolektivni imunitet iznad 60 odsto Srbija bi mogla da dostigne krajem maja kada se očekuje da epidemiološke mere budu u velikoj meri relaksirane, a ekonomija vraćena u koliko-toliko normalan život.

- Ako smo trenutno na više od 2,6 vakcinisanih i oko 1,2 miliona revakcinisanih, a imamo i oko million koji su preležali koronu to znači da nam do željenog kolektivnog imuniteta treba između 3,3 i 3,5 miliona revakcinisanih građana. Kada uzmemo u obzir da je potrebno između dve i tri nedelje nakon revakcinacije da bi vakcine imale potpuni efekat jasno je da nam je potrebno još najmanje mesec i po dana da dostignemo tu brojku uz trenutni trend vakcinacije i naravno poštovanje svih mera – rekao je specijalista za imunizaciju Tomislav Radulović.