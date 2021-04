UŽIVO: Princ Filip sahranjen uz zvuke GAJDI, evo šta je kraljica Elizabeta uradila nakon spuštanja kovčega

16:53 - Nakon još nekoliko molitvi, i pročitanih svih odličja i titula koje je imao, uz zvuke gajdi i truba, kovčeg princa Filipa se spušta.

16:39 - Sahranjen je princ Filip. Hor peva nacionalnu himnu, a pevačkoj grupi ubrzo se pridružuju orgulje. Kraljica je prva napustila svoje mesto i odlazi iz kapele, a ostali članovi kraljevske porodice idu za njom.

16:27 - Ceremoniji prisustvuje samo najuža porodica - 30 ljudi, zbog epidemioloških mera. Princ Filip je tražio sahranu bez pompe i nije želeo da bude javno izložen. Sve do današnje sahrane telo je bilo položeno u privatnoj kapeli u Vindzorskom zamku. Kovčeg vojvode od Edinburga umotan je u njegovu ličnu zastavu.

16.25 - Incident na sahrani. Žena u toplesu uhapšena je ispred zamka Vindzor u trenutku kada se u kapeli zamka održava pogrebna služba za princa Filipa. Žena je izletela na put ispred zamka uzvikujući "spasite planetu", odmah po početku službe.

14:50 - Na kovčegu se nalaze Filipva oficirska kapa, sablja i poruka od kraljice. Vojni orkestar svirao je muziku koju je odabrao vojvoda.

14:40 - Princ Vilijam, Kejt Midlton i princ Čarls su stigli do zamka Vindzor gde je iz privatne kapele, kovčeg prebačlen u unutrašnju dvoranu zamka.

U povorci iza kovčega su bili Filipovi unuci Vilijam i Hari, koji su se videli prvi put posle godinu dana. Kraljica Elizabeta je bila u posebnom vozilu.

Kraljica je danas prvi put viđena u javnosti od smrti supruga kada je došla u zamak i zauzela mesto iza kovčega.

U međuvremenu, stotine ljudi okupilo se duž pogrebne rute kojom će proći kovčeg sa princom Filipom.

Kraljevska konjička artiljerija, u crnim, zlatnim i crvenim uniformama projahala je kroz Kemdržidž Gejt a pripadnici regimente će sa istočnog travnjaka zamka Vindzor ispaliti počasnu paljbu.

13:00 - Na Malti su ispaljeni plotuni u čast princa Filipa koji je deo života proveo živeći na ovom ostrvu sa svojom suprugom.

12:45 - Megan Markl će gledati sahranu princa Filipa u direktnom prenosu iz SAD jer nije mogla da prisustvuje.

11:30 - Kovčeg vojvode od Edinburga premešten je u 11 sati u zamak Vindzor uoči njegove sahrane koja će se održati danas popodne.

Ceremonijalna kraljevska sahrana održaće se u kapeli Svetog Đorđa, u krugu dvorca Vindzor u 15 časova po lokalnom, odnosno 16 časova po srednjeevropskom vremenu. Događaj će biti prenošen na televiziji.

Prince William and Kate Middleton have arrived at Windsor Castle to attend the funeral of the Duke of Edinburgh.



The Duke of Cambridge will play a part in the day's proceedings. William will walk alongside his cousin Peter Phillips in the procession. pic.twitter.com/1WYBWkwuR0