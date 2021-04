Kraljica Elizabeta II, supruga preminulog princa Filipa na njegov pogreb stigla je odvojeno od ostalih članova porodice. Dok su oni hodali u pratnji kovčega, kraljica je već bila u kapeli.

Smeštena najbliže postolju na kojem je kasnije postavljen sanduk, u suzama je čekala da ceremonija počne.

Vest o smrti princa Filipa, vojvode od Edinburga koji je preminuo prošle nedelje u 99. godini, naravno, duboko je potresla britansku kraljevsku porodicu, ali i širu javnost, kojoj zbog epidemioloških mera nije omogućeno da prisustvuje sahrani.

Prethodnih dana sve oči bile su uprte u članove porodice, pogotovo kraljicu Elizabetu II koja je, suočena sa gubitkom, trebala da pripremi oproštaj od voljenog čoveka. Uoči same sahrane, britanska kraljica koja je sa suprugom bila u braku 73 godine, sa javnošću je podelila jednu od najdražih fotografija sa vojvodom.

These pictures of heartbreaking. The loneliness our Wonderful Queen must be feeling. A million people crying with her but she must feel so alone. #Heartbroken #QueenElizabeth #PrincePhilipfuneral #PrincePhilip #tears #Devastated pic.twitter.com/oxuUSKXeQU