U nedelju uveče startuje dodela Oskara na 93. ceremoniji: Ovi filmovi imaju najviše nominacija!

Američka Akademija filmskih umetnosti i nauke u nedelju uveče će uručiti Oskare na 93. ceromoniji koja će biti održana u dvorani Dolbi u Los Anđelesu.

Najveći broj nominacija:

- "Mank", 10 nominacija

- "Nomadland", "The Father", "The Trial of the Chicago 7", "Judas and the Black Mešiah", "Minari" i "Sound of Metal", po šest nominacija.

Nominacije za najbolji film:

- "The Father"

- "Judas and the Black Mešiah"

- "Minari"

- "Nomadland"

- "Promising Young Woman"

- "Sound of Metal"

- "The Trial of the Chicago 7"

- "Mank"

Nominacije za najbolju režiju:

- Kloi Žao (Chloe Zhao), "Nomadland"

- Dejvid Finčer (David Finćer), "Mank"

- Li AjZak Čung (Lee Isaac Chung), "Minari"

- Emerald Fenel (Fennell), "Promising Youg Woman"

- Tomas Vinterberg (Thomas) , "Drunk"

Nominacije za najboljeg glumca:

- Riz Ahmed

- Čedvik Bouzman (Chadwick Boseman)

- Entoni Hopkins (Anthony)

- Geri Oldman (Gary)

- Stiven Jeun (Steven Yeun)

Nominacije za najbolju glumicu:

- Vajola Dejvis (Viola Davis)

- Endra Dej (Andra Day)

- Vanesa Kirbi (Vaneša Kirby)

- Frensis MekDormand (Frances McDormand)

- Keri Maligen (Carey Mulligan)

Nominacije za najbolju mušku sporednu ulogu:

- Saša Baron Koen (Saća Cohen)

- Danijel Kaluja (Kaluuya)

- Lesli Odom (Leslie)

- Pol Rejsi (Paul Raci)

- LejKit Stenfild (LaKeith Stanfield)

Nominacije za najbolju žensku sporednu ulogu:

- Marija Bakalova

- Glen Klouz (Glenn Close)

- Olivija Kolman (Olivia Colman)

- Amanda Sejfrid (Seyfried)

- Ju-Džung Jun

Nominacije za najbolji strani film:

- "Drunk" (Danska, Holandija, Švedska)

- "Shao Nian De Ni" (Hongkong)

;- "L'Affaire collective" (Rumunija)

- "L'homme qui a vendu sa peau" (Tunis)

- "Quo Vadis, Aida" (Kuda ideš, Aida) (BiH)