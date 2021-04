SPASLI SU SVET, A NIKO NIJE ČUO ZA NJIH: Tri heroja iz Černobilja uradila nešto što je bilo na granici nemogućeg

Na današnji dan, 26. aprila 1986. godine dogodila se najveća nuklearna katastrofa u istoriji, kada je eksplodirao reaktor nuklearke Lenjin u ukrajinskom Pripjatu, nedaleko od Černobilja.

Mnogi heroji su se tada istakli, a ovo je priča o "černobiljskim roniocima".

Brojni podvizi gurnuti su pod tepih jer je sovjetska vlast na sve načine pokušavala da drži u tajnosti kolike su razmere katastrofe. Smatrali su da je nemoguće da se u takvom sistemu dogodi jedna ovakva katastrofa.

Kada je eksplodirao reaktor, emitovane su neverovatne doze radijacije. Glavni problem je bio kako sprečiti topljenje reaktorskog jezgra. Naime, bazeni koji su služili za hlađenje reaktora bili su puni vode, dok se iznad njih nalazio radioaktivni metal koji se polako spuštao ka njima.

Da bi sprečili mešanje vode i metala, neko je morao da odvrne ventile i ispusti vodu koja se nalazila ispod reaktora. Oštećeni reaktor je tonuo i postojala je opasnost da se sruši sve do poplavljenih prostorija što bi dovelo do još jedne razorne eksplozije koja bi uništiola sve u krugu od 200 km, uništila Kijev, zagadila vodu za 30 miliona ljudi. Ukratko, život bi bio nemoguć u Ukrajini narednih nekoliko vekova.

Nažalost, samo mali broj zaposlenih je poznavao taj deo postrojenja. Tako su se tri dobrovoljca upustila u samoubilačku misiju.

U pitanju su bila 3 dobrovoljca, poznata pod nadimkom "černobiljski ronioci", inženjeri Aleksej Ananenko, Valerij Bezpalov i vojnik Boris Baranov.

President of Ukraine awarded title of the Hero of Ukraine to 3 liquidators of Chernobyl disaster: Oleksiy Ananenko, Valeriy Bespalov and Boris Baranov (posthumously).

Sva trojica su bila zaposlena u nuklearnoj elektrani Černobilj. U posebnim odelima trebalo je da prođu kroz poplavljene podrumske prostorije.

26. aprila 1986. godine u 01:23 noću, svet je bio na rubu propasti kada je u ukrajinskom gradu Pripjatu, eksplodirao reaktor broj 4 u postrojenju nuklearne elektrane Černobilj. Na licu mesta je poginulo četvoro radnika, ali su u narednim nedeljama mnogi vatrogasci, radnici i vojnici stradali jer su bili direktno izloženi neverovatnim nivoima radijacije, a niko ih na to nije upozorio.

In 2018, these three divers were awarded by the fifth president of Ukraine Poroshenko with the Order For Bravery, 3rd Class (Boris Baranov - posthumously).



*In Soviet times, they were awarded the Order "Badge of Merit".

