OPŠTA MAKLJAŽA NA AERODROMU: Pesnicama tražili slobodno mesto u avionu! Ostaćete šokirani kada vidite snimak s lica mesta! (VIDEO)

Video koji je snimila osoba unutar terminala prikazuje makljažu blizu kapije D14 u kojem učestvuju dve različite grupe ljudi. Svedok je rekao da je prepirka započela oko dostupnih mesta u avionu i da je umešano sedam ljudi.

Na video snimku se mogu čuti i drugi putnici i ljudi u području terminala koji pozivaju na obezbeđenje i mole tuča prestae. Svedok je rekao da se pojavila aerodromska policija i zadržala se više od sat vremena. Policija Miami-Dade-a rekla je za Local 10 Njuz da je reagovala na licu mesta, ali žrtve nisu želele da podižu optužnicu.

Prema MDPD-u, jedna osoba je uhapšena zbog neurednog ponašanja. Policija ga je kasnije identifikovala kao dvadesetogodišnjeg Džamila Tremaina Dekuira. Još trojica osumnjičenih za kojima policija traga i dalje su na slobodi.

Prema Dekuirovom izveštaju o hapšenju, on i još troje ljudi čekali su da se ukrcaju na let za Čikago, ali im je agent kapije rekao da su na raspolaganju samo tri mesta u stanju pripravnosti.

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS