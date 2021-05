'Videla sam kako mi ćerka LEŽI U LOKVI KRVI' PUTBUL RASTRGAO DEVOJČICU (7), majka nije mogla ništa da učini

Sedmogodišnja devojčica iz Severne Karoline ubijena je dok je njena majka povređena posle napada psa rase pitbul u njihovom dvorištu.

Nesrećna devojčica poznavala je psa koji je živeo u komšiluku. Vlasnik psa došao je do njih u dvorište i zamolio ih da pričuvaju trogodišnjeg mužjaka dok on ode do tržnog centra u nabavku.

Devojčica se igrala u dvorištu dok je pas, prema rečima njene majke, svo vreme čučao u ćošku i posmatrao ulicu.

Kada je video drugog psa počeo je da reži te je devojčica prišla da ga umiri. To je bila fatalna greška jer je pas iz samo njemu znanih razloga umesto da pozitivno reaguje na devojčicinu ruku istu ugrizao i počeo da je kida.

Devojčica je vrištala, a onda je majka izašla u dvorište. Pas je posle ruke ugrizao devojčicu za stomak i više je nije puštao.

- Kada ju je posle neka dva minuta pustio, napao je mene. Dok sam ga udarala, videla sam kako mi ćerka leži u lokvi krvi. Dobila sam neku neobjašnjivu snagu da se istrgnem iz njegovih čeljusti i sa povređenom nogom sam otrčala do vrata kuće po motku s kojom sam ga oterala. Pozvala sam hitnu pomoć, ali bilo je prekasno za ćerku - priča majka u suzama.

Pas je brzo uhvaćen u komšiluku, te je odmah odveden kod šintera. Vlasnik je bio izbezumljen i pozlilo mu je kad je čuo šta se dogodilo.

- Bio je toliko besan na psa i očajan zbog devojčice da je molio policiju i šintere da lično uspava psa - otkrio je Majkl Mekiver iz policijske stanice u Garneru.

