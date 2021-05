ISTOVREMENO OBOŽAVANA I SPORNA ISTORIJSKA LIČNOST: Francuska obeležava 200 godina od smrti Napoleona govorom Makrona

Kako je ranije saopštila Jelisejska palata, Makron želi da "pogleda u lice" nasleđe koje je ostavio Napoleon, istovremeno obožavana i sporna istorijska ličnost.

Napoleon Prvi Bonaparta, rođen 15. avgusta 1769. u Ajaču na Korzici a preminuo na atlantskom ostrvu Sveta Jelena 5. maja 1821. godine, bio je general u Francuskoj revoluciji, zatim prvi konzul Francuske 1799. do 1804. i francuski car i kralj Italije od 18. maja 1804. do 6. aprila 1814.

PARIS - French President Emmanuel Macron is to lay a wreath at the tomb of Napoleon Bonaparte to mark the 200th anniversary of his death on Wednesday after months of debate about the legacy of the country's most famous autocrat. #BangkokPost #World https://t.co/psbKxnS02N