NEREDI U JERUSALIMU: Više od 50 ljudi ranjeno u BRUTALNOM SUKOBU muslimanskih vernika i izraelskih policajaca

Više od 50 ljudi je ranjeno večeras tokom sukoba muslimanskih vernika i izraelskih policajaca koji su ušli na Brdo hrama, te na drugim mestima u istočnom Jerusalimu, saopštio je palestinski Crveni polumesec.

Kako je navedeno 23 osobe su hospitalizovane, a većina je ranjena u glavu gumenim mecima i šrapnelom od šok bombi, preneo je Asošiejted pres.

This is horrific! After locking them inside, the Israeli forces broke into Bab al-Rahma prayer hall and attacked the Palestinian worshippers inside!! #Jerusalem #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/jal2zfhT2e

Portparol izraelske policije Vasem Badr naveo je da su izbili "nasilni neredi" u izjavi za Frans pres.

Izraelski policajci koji čuvaju pristup svetilištu, gde se nalazi džamija Al Aksa, treća po značaju u islamu, koju muslimani ga zovu Haram al Šarif (Uzvišeno utočište), su rekli da su "stotine izgrednika bacale kamenice, boce i druge predmete prema policijcima koji su uzvratili vatrom".

Na Uzvišenom utočištu gde su se muslimani okupili povodom poslednjeg petka u svetom mesecu posta Ramazana čula se pucnjava, a novinar Frans presa je rekao da se iznad tog mesta u Starom gradu u Jerusalimu dizao dim.

Having stormed The Dome of The Rock Plaza, Israeli forces are shooting bullets & stun grenades at Palestinian worshipers in Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque, on one of Islam’s most holy nights.

E Jerusalem—the nuclear core of the conflict-is exploding right now.pic.twitter.com/NCDiY8dNFV