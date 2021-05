MASAKR U RUSIJI: Tinejdžer ubio osmoro dece i nastavnika! Sumnja se da jedan od napadača drži TAOCE!

Policija je privela tinejdžera koji se sumnjiči da je ušao u školu i otvorio vatru na đake.

"Policija je uhapsila tinejdžera, koji se sumnjiči da je započeo pucnjavu", saopštili su iz policije dodajući da mladić ima oko 17 godina.

