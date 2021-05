UBIJEN JEDAN NAPADAČ NA ŠKOLU U RUSIJI A DRUGI UHAPŠEN! U pucnjavi stradalo 11 osoba! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Prethodno je javljeno da su poginuli učitelj i osmoro učenika.

Agencija TASS navodi da su još 32 osobe povređene, od kojih su 12 dece i jedna odrasla osoba prebačeni u bolnicu.

Nepoznate osobe otvorile su vatru u blizini škole, a kasnije se čula eksplozija, javlja RIA Novosti.

Prema preliminarnim inforamacijama, pucala su dva tinejdžera, od kojih je jedan uhapšen.

TASS javlja da je drugi naoružani napadač likvidiran.

Na mesto događaja uputio se predsednik ruske republike Tatarstan Rustam Minihanov.

U svim obrazovnim institucijama u Kazanju pojačane su mere bezbednosti.

Na snimcima koji su se pojavili po društvenim mrežama vide se deca kako beže kroz prozore zgrade.

More videos coming out from the scene at the school in Tatarstan. pic.twitter.com/dEMiFD8RoV