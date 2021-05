UZNEMIRUJUĆ VIDEO MASAKRA U ŠKOLI U RUSIJI: Deca bežala kroz prozor od tinejdžera ubica! Osmoro đaka i učitelj poginuli

Ruski mediji objavili su uznemirujuć snimak pucnjave u školi u Kazanju.

Pucnjavu su, prema preliminarnim informacijama, otvorila dva tinejdžera - jedan od njih je zadržan, a drugi je uzeo taoce.

At least 9 dead after shooting at a school in Russia's Tartarstan republic, in Kazan city; shooter detained – IFX pic.twitter.com/P4lLX7cREi

Napad se dogodio u Kazanjskoj školi broj 179. Dvojica naoružanih muškaraca upala su u zgradu i tamo otvorila vatru.

More videos coming out from the scene at the school in Tatarstan. pic.twitter.com/dEMiFD8RoV