SVE PODSEĆA NA NATO BOMBARDOVANJE! Svedočenje Srpkinje iz Tel Aviv BUDI JEZU: U skloništima smo, čuju se sirene

Večeras je raketiran Tel Aviv, što je palestinska organizacija Hamas zapretila je da će uraditi ukoliko se udari na Gazu nastave. Hamas je saopštio da je gađao Tel Aviv sa najmanje 130 raketa.

Srpkinja Martina S. koja se trenutno nalazi u Tel Avivu sa sinom i mužem ispričala je za Mondo da su napadi došli iznenadno i da su ljudi u skloništima odakle čuju bombe i sirene, koje kaže da je "podsećaju na NATO bombardovanje devedesetih".

Na ulicama Tel Aviva je vojska, a kako Martina ističe "stvari se zaoštravaju ovog momenta". Ona je istakla da je upravo pogođen grad Netanja koji se nalazi u Centralnom okrugu Izraela.

Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i činjenica da Martina i njena porodica, kao i drugi stanovnici civilnih naselja Tel Aviva mogu s prozora da vide rakete i protivraketni sistem na delu, a sirene ne prestaju.

Zbog raketnog napada na centralni deo Izraela, zatvoren je glavni aerodrom Ben Gurion. Avioni se usmeravaju prema Kipru, a jedna osoba poginula u raketiranju grada Rišon Le Cion u blizini Tel Aviva, javlja izraelska TV.

Prethodno, stambena trinaestospratnica u Gazi srušila se nakon raketnog napada Izraela. Rojters prenosi da su pojedini stanovi služili kao prostorije Hamasa. Očevici su naveli da su stanovnici pozvani da se evakuišu, ali nema podataka o tome koliko se ljudi evakuisalo.

Izraelske snage su saopštile da su tokom noći izvele vazdušne udare u Pojasu Gaze, pošto su palestinski militanti nastavili da raketiraju izraelska naselja, u sukobu koji je eskalirao juče. Pokret Hamas preti da će ispaliti rakete na Tel Aviv ukoliko Izrael nastavi sa ispaljivanjem projektila na naseljena mesta u Pojasu Gaze, preneo je Tajms of Izrael.

Millions of Israelis are under heavy rocket fire by Hamas from #Gaza this evening.



Israel has every right to protect its citizens from Hamas' barbaric terroriam.



👇direct rocket hit in the city of Holon



pic.twitter.com/Vb1reYi4M6