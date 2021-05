APOKALIPTIČNE SCENE U IZRAELU - U Tel Avivu ima mrtvih i ranjenih, vozila u plamenu, ulice puste (FOTO+VIDEO)

Napad je bio toliko žestok da protivraketna odbana "Gvozdena kupola" nije mogla da se izbori sa raketama koje su padale po stambenim naseljima u okolini i po samom grad.

Uzbuna za raketni napad data je za sve gradove na zapadu Izraela, kao i u centralnom delu zemlje.

🔴RAW FOOTAGE from Rishon L'Zion in central Israel, where a direct hit of a rocket fired from #Gaza by Hamas has killed a woman and caused severe damage.



Israel will protect its population from this terrorist aggression.pic.twitter.com/xJQO4nJCUy