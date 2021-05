RAT NA BLISKOM ISTOKU - Više od 1.050 raketa palo na Izrael za 38 sati, sazvan hitan sastanak UN

Broj stradalih porastao je na 40 - 35 u Gazi i pet u Izraelu, a izraelski avioni rano jutros su sat vremena bombardovali Pojas Gaze, kao i položaje Hamasa u predgrađu Tal al Hava na jugu Gaze.

Sa druge strane, palestinske snage osule su paljbu po Tel Avivu, Beršibi i drugim izraelskim gradovima.

10.33 Tenzije se prelile i na Nemačku

U Bonu je sinoć više mladića bacalo kamenje na sinagogu. Na trotoaru su naišli na izraelsku zastavu koja je bila zapaljena.

U Minsteru policija vodi istragu nakon paljenja izraelske zastave. Jedna grupa od oko 15 ljudi je ispred sinagoge u ovom nemačkom gradu zapalila zastavu Izraela.

10.30 Jedan od povređenih u protivtenkovskom raketnom napadu podlegao povredama

Spasilačka služba Mejdžen Dejvid Adom saopštila je da je jedna od osoba koja je povređena kada je protivtenkovska raketa ispaljena iz Gaze pogodila vozilo na izraelskoj strani granice umrla.

10.03 Drugi protivtenkovski raketni napad na Izrael

Izraelske odbrambene snage (Israel Defense Forces - IDF) saopštile su da je nedavno iz severnog pojasa Gaze na Izrael ispaljena druga protivtenkovska raketa.

9.59 Šta je Hamas?

Hamas ili Islamski pokret otpora (Ḥarakat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah) militantni je pokret koji okuplja palestinske nacionaliste na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze i koji se zalaže za stvaranje samostalne palestinske države u istorijskim granicama.

9.35 Sazvan hitan sastanak UN

Savet bezbednosti Ujedinjenih Nacija (SB UN) održaće danas hitan sastanak posvećen eskalaciji napetosti između Izraelaca i Palestinaca, javlja ruski TASS pozivajući se na neimenovani izvor iz SB UN.

Kako navodi, konsultacije su zakazane za 9 sati po lokalnom vremenu u Njujorku gde se nalazi sedište UN.

8.21 Izrael: Ovo mora da prestane

38 sati, više od 1.050 raketa u centralnom i južnom Izraelu.

Izraelske odbrambene snage saopštile su i da je njihov PVO sistem Čelilna kupola presreo Hamasove rakete koje su iz Gaze ispaljene na Izrael.

-Nećemo tolerisati kršenje izraelskog suvereniteta - poručio je IDF.

Ministar odbrane Beni Ganc upozorio je da je ovo "tek početak" izraelskih napada, dok je lider Hamasa Ismail Nanijeh odvratio da su oni spremni na eskalaciju situacije.

7.43 Dve žrtve u Lodu

Izraelska policija saopštila je da su dve osobe poginule kada je njihovo vozilo direktno pogođeno raketom u Lodu. Žena u 40im proglašena je mrtva na licu mkesta, dok je druga osoba preminula u bolnici. Mediji prenose da je reč o 7-godišnjoj devojčici.

UN izaslanik Tor Vensland rekao je da lideri sa obe strane moraju da preuzmu odgovornost za smirivanje situacije. "Cena rata u Gazi je zastrašujuća i plaća je običan svet", rekao je on. "Momentalno obustavite vatru. Situacija eskalira u pravi pravcati rat", dodao je on.

In response to HUNDREDS of rockets in the last 24 hours, the IDF has struck a number of significant terror targets and terror operatives across the Gaza Strip, marking our largest strike since 2014.



We are currently striking more terror targets in Gaza.