U KOM SMERU IDU SUKOBI NA BLISKOM ISTOKU? Milinčić za Pink: Jedni brane Al Aksu, drugi Zid plača - biće potreban čarobnjak da to zaustavi (VIDEO)

Glavna i odgovorna urednica srpske redakcije ’’Sputnjik’’ Ljubinka Milinčić govoreći o skubima Izraela i Palestine rekla je da ništa više nije naivno, da svi imaju oružje i dodala da je to strašno, da oružje svuda stiže.

- Neverovatno je da može da zafali hrane i svega, ali da oružja nikada neće zafaliti – kaže Milinčić za Pink.

- Na toj teritoriji ga toliko ima, da zaista više ne može ništa biti naivno – smatra ona.

Kako ističe, početak je bio banalan, navodno su Izraelci hteli da isele još neke Palestince, ovi su se pobudnili i da na mestu, kako dodaje, gde je ''bure baruta uvek plane’’.

- Sad oni brane Al Aksu, a ovi brane Zid plača, to je blizu, a i jedima i drugima je to sveto mesto, i ni jedni ni drugi se odatle nikad neće povući i tu je zaista potreban neki čarobnjak da to zaustavi – rekla je Milinčić.

Vojni analitičar Vlade Radulović rekao je da se najviše interesovao za rakete A120 za koje se kaže da su po prvi put, navodno, iskorišćene.

On je govorio i o PVO izraelskom sistemu i objasnio da oni imaju slojeviti sistem odbrane na dometima do 7 km.

- Informacije koje su se pojavljivale u medijima u prvom trenutku, bile su da je ’’gvozdena kupola’’ odradila posao u procentima od nešto više od 90 – ispričao je Radulović za Pink.

- Kada pogledate da je ispaljen veliki broj projektila i raketa iz pojasa Gaze na nekoliko različitih tačaka u samom Izraelu, a ne samo na najbliža mesta, već i u dubini same teritorije, onda vidite da ta odbrana jeste u visokom procentu ali da ne postoji 100 procentna efikasnost PVO-a – dodaje on.