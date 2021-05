RAKETIRANJE GAZE I DALJE TRAJE: Gvozdena kupola ispalila više od 30.000 projektila, scene razaranja uživo na TV (FOTO+VIDEO)

Nasilje na Bliskom istoku ulazi u šesti dan. Izraelski borbeni avioni ponovo su napali Gazu rano jutros, a Hamas je uzvratio ispalivši rakete na Izrael, dok međunarodne diplomate pokušavaju da nađu način da se nasilje prekine.

10.55 Egipat poslao ambulantna vozila u Gazu po povređene

Egipat je danas poslao deset ambulantnih vozila u Pojas Gaze kako bi pomogli palestinskim žrtvama izraelskog bombardovanja i kako bi povređeni bili prebačeni na lečenje u egipatske bolnice, javlja Rojters.

Ambulantna vozila su ušla u Gazu preko graničnog prelaza Rafah, koji je bio zatvoren zbog petodnevnog Eid el-Fitr praznika, a planira se otvaranje u ponedeljak, javlja Rojters.

Još pet ambulantnih vozila su poslata u Gazu, a tri bolnice u Egiptu su spremne da dočekaju povređene, dodali su zdravstveni zvaničnici.

10:15 Izraelska vojska: Uništili smo Hamasov bacač raketa

"U ponedjeljak u 6:03 poslepodne, Hamas je ispalio salvu raketa na izraelske civile u Jerusalimu. Sinoć smo uništili višecevni bacač raketa kojim je Hamas lansirao te rakete. Teroristi pucaju na civile. Mi pucamo na teroriste", objavila je izraelska vojska na Tviteru.

At 6:03pm on Monday, Hamas fired a barrage of rockets at Israeli civilians in Jerusalem.



Last night, we struck the multi-barreled rocket launcher that Hamas used to launch those rockets.



Terror targets civilians.

We target terror. — Israel Defense Forces (@IDF) 15. мај 2021.

10.14 Izraelski PVO do sada ispalio više od 30.000 projektila

Eksperti procenjuju da je više od 30.000 Tamir protivationskih raketa ispalila Gvozdena kupola, izraelski raketni sistem zaštite.

Judging by the serial number "30329", more than 30 thousand Tamir anti-aircraft missiles of the #IronDome anti-missile complex have already been fired.#Israel #Palestine pic.twitter.com/4iYtjBdppF — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) 14. мај 2021.

10.05 Izraelska vojska objavila snimak Hamasovog napada raketama

Izraelska vojska je objavila snimak požara koji je izbio u gradu Ašdodu na jugu Izraela nakon raketnog napada palestinskih militanata. "Ovo neće proći bez odgovora", stoji u tvitu IDF-a.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) 15. мај 2021.

10.03 Novinar izveštavao iz Gaze, iza njega se srušila pogođena zgrada

Tokom uključenja uživo BBC-jevog tima u Gazi, iza novinara se srušila pogođena zgrada.