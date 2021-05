Izuzetno dobro obučeni snajperista belgijske armije, Jirgen Konings, koji je ratovao u Avganistanu, Iraku i Libanu, nestao je u ponedeljak. Ostavio je preteće poruke za nekoliko visokih zvaničnika Belgije, i veruje se da ovaj 46-godišnjak kod sebe ima nekoliko protivtenkovskih projektila, polumitraljez i pištolj čiji meci probijaju pancir.

Konings je trenutno označen kao "osumnjičeni za terorizam", prema belgijskim medijima. Kancelarija javnog tužioca ga istražuje zbog "pokušaja ubistva i ilegalnog posedovanja oružja u kontekstu terorizma". Veruje se da on ovo radi "iz impulsa", ali se tvrdi i da je izuzetno obučen.

Belgium is looking for an armed far-right soldier who threatened to kill the country's star virologist, Jurgen Conings, seized heavy weapons and ammunition and has been missing since Monday, after leaving a farewell letter promising not to surrender without resistance. pic.twitter.com/tLuf7eYMkP