KRVAVI MASAKR NA ŠINAMA: Mahniti muškarac uleteo i otvorio vatru - VIŠE MRTVIH I RANJENIH u Kaliforniji, policija ubila napadača (VIDEO)

Više ljudi je ubijeno i ranjeno, a napadač je savladan, nakon pucnjave u Kaliforniji, na šinama lake gradske železnice "San Hose", saopštile su vlasti.

Portparol policije Rasel Dejvis izjavio je da je napadač mrtav, a da su među žrtvama zaposleni u železnici.

Units are currently at the scene of a shooting in the area of Younger Av and San Pedro St.



This is still an active scene and we ask that everyone stay out of the area while we conduct our investigation.



TOC: 6:34 AM