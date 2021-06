LAŽNA APLIKACIJA SMIŠLJENA UZ PIVO DOVELA DO NAJVEĆEG HAPŠENJA U ISTORIJI: Palo više od 800 kriminalaca širom sveta(VIDEO)

U ogromnoj raciji u Australiji, nekih 4000 policajaca pohvatalo je gangstere koje su pratili 18 meseci uz pomoć aplikacije ANOM, a slične akcije organizovane su i u SAD i Britaniji.

Međunarodna policijska operacija nazvana je “Trojanski štit” (Ironside) a u njoj su pored Europola i policija 16 država učestvovali i američki FBI, te policijske snage Australije i zemalja Južne Amerike, Azije i Bliskog istoka.

FBI je tajno, uz pomoć tehnoliških magova, razvio aplikaciju za koju su kriminalci verovali da je bezbedna, ali je zapravo bila "trojanski konj" i sve njihove poruke preusmeravala je u ruke FBI specijalnih agenata i Australijske federalne policije AFP.

Aplikacija, koju su po podzemlju proširili policijski doušnici, stigla je do narko bosova željnih da budu "influenseri". Umesto širenja posla, moći i uticaja, policijske snage pohvatale su mafijaše uključujući i najtraženijeg čoveka u Australiji, Hakana Ajika.

Više od 12.000 telefona je "kompromitovano" ANOM-om, a te telefone je koristilo 300 krimi bandi u preko 100 zemalja.

Aplikacija se tako infiltrirala u mafiju, trijade, bajkerske bande koje su toliko verovale tehnologiji da se nisu ni trudile da prikriju fotografije ogromnih količina droge i način na koji su ih prenosile, uključujući francusku diplomatsku torbu koja je navodno korišćena za prebacivanje kokaina iz Kolumbije.

U australiji, policija je zaplenila meklarene i lamborginije, dukati i Harli-Dejvidson motore, roleks satove, snajperske puške, pancir, municiju, ogromne količine keša i torve pune droge.

Sve je počelo 2018. kada su se australijski policijski istražitelji i analitičari sreli sa kolegama iz Federalnog istražnog biroa. "Kao što i sami znate, neke od najboljih ideja se rode posle nekoliko piva", rekao je šef australijske policije Ris Keršo.

Uz pomoć developera koji je postoa doušnik, vlasti su preko njegovih distributera podmetnule aplikaciju u podzemlje na mala vrata u oktobru 2018. Distributerima je dato samo 50 aparata za prodaju. Mafijaši, željni da imaju nešto što drugi nemaju, odmah su pohrlili da se dokopaju "bezbednih" telefona.

Operacija je počela kad su bezbednosne agencije ranije ugasile druge dve šifrovane platforme, EncroChat i Sky ECC. To je značilo da su se bande koje švercuju drogu i organizuju ubistva širom sveta našle bez bezbednih telefona. A onda se pojavio ANOM.

Operacija “Trojanski štit” je blistavi primer onoga što se može postići kad se međunarodni partneri iz redova bezbednosnih snaga širom sveta udruže i razviju vrhunske istražiteljske alatke za detekciju, ometanje i zaustavljanje transnacionalnih kriminalnih organizacija, rekao je Kalvin Šivers, pomoćnik direktora Krivičnog istražnog odeljenja FBI.

Multiple raids and arrests are still taking place across Sydney’s suburbs – all part of Operation Ironside. @ccroucher9 @sophie_walsh9 #9News pic.twitter.com/2CVqFXaab2