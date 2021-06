U SRCU NAJSUVLJE PUSTINJE NA SVETU DEŠAVA SE BUDUĆNOST: Zbog ovoga su svi ostali bez teksta!

Fascinantni projekat u najsuvljoj pustinji na svetu vredan 1,4 milijarde američkih dolara, najavljen još 2013. godine, koristiće tehnologiju koja omogućava skladištenje sunčeve toplote za proizvodnju električne energije satima, pa čak i noću, za razliku od tradicionalnih fotonaponskih solarnih elektrana ili vetroelektrana koji struju proizvode samo dok sunce sija ili duva vetar.

Čileanski predsednik Sebastijan Pinjera izjavio je u govoru ispred ogromnog pogona da je ovaj projekat neverovatan doprinos razvoju njihove zemlje i kvalitetu života ljudi.

VIDEO: Chile inaugurates Latin America's first-ever thermosolar energy plant, a vast complex dubbed Cerro Dominador in the Atacama desert that gives a boost to the country's quest for carbon-neutrality by 2050 pic.twitter.com/hz87mztlWO