NESTALA I MAJKA I NJENIH DESET BEBA: Policija na nogama, svi traže TAMARU! Sve je ogromna misterija!

- Dobili smo sedam dečaka i tri devojčice, srećan sam, emotivan, ne mogu mnogo da govorim - izjavio je posnosni otac.

Gosiame je ranije rodila blizance koji sada imaju šest godina, a nakon porođaja obavljenog carskim rezom oseća se dobro. Porođaj je usledio nakon 29 sedmica trudnoće, a bebe su rođene u Pretoriji.

Ona bi uskoro trebalo da postane vlasnica novog rekorda, jer je prethodna rekorderka Halima Cise iz Malija u maju rodila devet beba.

Gosiame Thamara Sithole, a mother of 10.



I salute both parents because that's one giant achievement. 👏👏👏 pic.twitter.com/q5nFmcOeCh