POGINULO 12 OSOBA U AVIONSKOJ NESREĆI: Letelica pala prikom sletanja (FOTO)

Do udesa je došlo kada je avion koji je leteo iz glavnog grada Nejpjida u grad Pjin O Luin počeo da sleće.

Avion se srušio 300 metara od jedne čeličane, prenosi Rojters.

#BREAKING :- militaryplane has crashed near Myanmar's city of Mandalay, killing 12 people #Myanmar #Planecrash #Mandalay #BreakingNews https://t.co/wf7ltLYR27

Prema navodima lokalnih medija, u letelici je bilo šest pripadnika vojske, kao i monasi koji je trebalo da prisustvuju ceremoniji u budističkom manastiru.

Pilot i jedan od putnika su preživeli udes i prevezeni su u vojnu bolnicu.

Uzrok pada aviona još nije poznat.

Around 12 people died in a plane crash near Anisakan Village in Pyin Oo Lwin, #Mandalay Region on Thursday morning, among 16 people on board, the Mandalay Fire Services Department said. #June10Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/cL0Ql6qHmB