Bajden se, naime, u petak izgubio na samitu G7! Odlutao je i delovao dezorjentisano.

„Kako teku vaši sastanci u Kornvolu, gospodine predsedniče?“ pitao je neko od ljudi iz bašte u kojoj je sedeo predsednik SAD za vreme predaha.

Zbunjeni Bajden se okrenuo i rekao: "Molim?"

"Kako teku vaši sastanci u Kornvolu?“ pitao je drugi put.

"Vrlo dobro", rekao je Biden, delujući odsutno, a njegova supruga Džil odmah je priskočila u pomoć.

"Hajde!", rekla mu je hvatajući ga za ruku i odvodeći ga kao izgubljeno dete.

Na snimku se čuje kako se posmatrači glasno smeju američkom predsedniku!

"Tako ponižavajuće", "Ovo je tako tužno!", "Medicinska sestra Džil je uskočila da ga spasi" - samo su neki od komentara na mrežama.

