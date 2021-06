IMA 4 PENISA, 2 MOŽE ISTOVREMENO DA KORISTI: Cela planeta bruji o ovoj čudnoj zverki!

Ovi sisari naime imaju čak četiri penisa i mogu istovremeno da ejakuliraju iz dva. I mogu da menjaju kad koji penis koriste.

"Otkrili smo da se ponašaju kao da imaju dva penisa spojena u jedan i mogu odvojeno da ih koriste", rekla je Sajens Alertu Džejn Fenelon, biolog sa Univerziteta u Melburnu.

Just a baby Short-Beaked Echidna, also known as a 'puggle' from @PerthZoo . Along with platypus, echidnas are the only egg-laying mammals in Australia! More: https://t.co/bye0Usby22 pic.twitter.com/O4acHniHIT

Fenelon i njene kolege, koji su pročavali kratkokljune ješce otkrili su da ove životinje mogu da usmere krvotok na jednu ili drugu stranu penisa i tako kontrolišu koji će biti u erekciji.

Naučnicima još uvek nije jasno zašto životinje koriste "samo" dva penisa istovremeno ali pretpostavljaju da to ima veze sa ženkama.

"Menjanjem strana, naše ehidne mogu da ejakuliraju 10 puta bez neke veće pauze i tako oplode više ženki nego neki manje efikasni mužjak", naveli su naučnici u studiji i dodali još jednu "zanimljivost" - umesto da svaki spermotozoid radi sam za sebe, 100 spermotozoida koje izbace ješci rade zajednički na oplođavanju jajašca.

Torbari poput koala takođe imaju "multi" penise ali se njihovi samo račvaju na dva, što je korisno prilikom oplođavanja ženki sa dve materice. Ali to pravilo ne važi kod ženki ješsca čije su materice sličnije pticama i reptilima nego sisarima.

4. They are mostly solitary animals, but the rare times they are seen collectively is when they form “an #echidna train”. This is when the female is in season and up to 20 males follow her across great distances, all competing for her attention https://t.co/H31UhTs3nY pic.twitter.com/A6Q56ejlhP