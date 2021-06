BAJDEN NE PRESTAJE DA BRILJIRA! Novi TROSTRUKI GAF američkog predsednika: Prvo pobrkao Siriju i Liban a onda se brecnuo na novinara (VIDEO)

Na snimku koji kruži društvenim mrežama 78-godišnji šef Bele kuće morao da se potrudi da se seti imena države u kojoj su, prema njegovim rečima, Sjedinjene Države spremne da rade zajedno sa Rusijom.

"Možemo da radimo zajedno sa Rusijom, na primer... u Libiji, narod tamo je u ozbiljnom problemu", rekao je on.

Potom je ocenio da je Rusija svojom intervencijom u "Siriji“ zagrizla više nego što može da proguta, ali je potom u govor dodao i "Libiju"..

"Sve dok oni nemaju mogućnost da uvedu neki red u region, a ne možete to da učinite bez obezbeđivanja osnovnih ekonomskih potreba ljudi", rekao je Bajden i dodao: "Nadam se da ćemo naći način da spasimo živote ljudi u, na primer, Libiji.

Na pitanje da li je Bajden mislio na Siriju kada je spomenuo Libiju, savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan je odgovorio: "Da, da, to“.

"Pretpostavljam da je to teško pratiti kada bombardujete toliko zemalja odjednom“, napisala je libanska geopolitička komentatorka Sara Abdalah.

Bajdenovi učestali gafovi nisu promakli korisnicima društvenih mreža koji su iskoristili priliku da mu se smeju zbog senilnosti. "81 milion ljudi je glasao za pacijenta sa demencijom zbog nekih zlih tvitova", naveo je jedan tviteraš.

