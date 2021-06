PRST U OKO PUTINU PRED SASTANAK SA BAJDENOM! Zelenski: Lideri NATO-a potvrdili su da će zastava Ukrajine postati član Alijanse!

Ceo svet sa nestrpljenjem iščekuje istorisjki susret 16.juna u Ženevi. Naime, tamo će se sastati predsednik SAD Džo Bajden i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Analitičari, mediji i pojedini državnici se trude da pre početka sastanka što je više moguće utiču na javno mnjenje planete pre susreta u Ženevi najvažnijih dvojice državnika.

Ovaj put je u glavna vest došla od predsednika Ukrajine Volodomira Zelenesnkog, koji je sada 2 dana pre susreta poručio da “NATO potvrđuje da će Ukrajina postati član alijanse”.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security