UBIO KASIRKU ZBOG SVAĐE OKO MASKE! Nakon prodavačice, zapucao i na policajca - KRVAVI PIR u supermarketu u Džordžiji (FOTO)

Muškarac koji je kupovao u supermarketu u američkoj državi Džordžija pucao je i ubio kasirku koja ga je usluživala zbog svadje oko maske za lice, pre nego što je ranio zamenika šerifa koji je van službe radio u toj radnji, saopštile su lokalne vlasti.

Triple shooting over masks at Georgia grocery store leaves cashier dead, deputy and man injured – WSOC Charlotte https://t.co/qsGblJ76Kj

Viktor Li Taker (30) pucao je u kasirku supermarketa iz pištolja, a zatim učestvovao u pucnjavu sa zamenikom šerifa van dužnosti, u kojoj su obojica povređeni, navodi se u saopštenju policije u Džordžiji, prenosi Rojters.

Taker i ranjeni zamenik su u stabilnom stanju, a kasirka koju je metak zakačio podlegla je povredama na licu mesta.

A cashier dead, two people wounded after a shooting broke out following an argument inside a Georgia store Monday afternoon over its COVID-19 mask policy pic.twitter.com/QL3qApRBSV