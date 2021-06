'ZNA SE KO JE ALFA, A KO CURICA' Govor tela Putina i Bajdena REKAO SVE, društvene mreže bruje o OVIM DETALJIMA (FOTO)

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Džo Bajden sastali su se danas u Ženevi na rusko-američkom samitu.

Objavljeni su i snimci i fotografije susreta što je odmah na društvenim mražama pokrenulo lavinu komentara o "govoru tela" dvojice predsednika.

"Vladimir je opušten, ruke su mu uz telo, ramena u gardu, spreman je za borbu. Džo je nagnut, sa skrštenim rukama, kao da štiti na donji stomak", jedan je od prvih komentara na Tviteru o "čitanju između redova".

Ipak, komentatori na Tviteru primećuju da je Bajden pribegao triku kako bi pokazao superiornost nad Putinom. Uz osmeh mu je pružio ruku, ali se nije pomakao s mesta, pa je Putin prišao njemu da se rukuje.

"Bajden prekrstio noge poput dame, dok Blinken sedi kao lepo vaspitan školarac vrteći palčevima. Putin i Lavrov pokazuju mnogo dominantniji govor tela",

