OGROMNE GUŽVE NA EVZONIJU! Nepregledne kolone na ulasku u Grčku, a putnici poručuju: Ma kakva nervoza, srećni smo!

Građani Srbije koji su odlučili da danas ili sutra krenu put Grčke preko Severne Makedonije i graničnog prelaza Evzoni, moraće pored popunjenog PLF formulara, potvrde o vakcinaciji, negativnog PCR test ne starijeg od 72 sata, te i potvrde o preležanoj koroni u periodu od dva do devet meseci pre putovanja, da se naoružaju i strpljenjem prilikom prelaska granice.

Velike gužve su počele da se formiraju još jutros, te aktuelno stanje na Evzoniju sliči košnici mrava koji mile, pošto su kolone vozila nepregledne.

Za razliku od graničnog prelaza Promahonas gde su gužve rezultat nasumičnog testiranja, na Evzoniju se stvaraju gužve usled verskog praznika "Petok pred Duhovden", odnosno, Duhov dana koji se obeležava 18. juna, a koji se u Severnoj Makednojij vodi i kao neradni dan.

Gužva na Evzoniju

Upravo zato, veliki broj komšija, odlučio je da spoji slobodne dane, te su se uputili ka grčkom moru, što je zajedno sa turistima iz Srbije, ali i okolnih zemlja od jutros rezultovalo gužvom, za koju je sagovornik "Blica" sa lica mesta Done Hadži, rekao da će sigurno potrajati tokom današnjeg dana, sutra, dok za nedelju nije još uvek siguran.

"Kakvi nervoza, srećni smo! Gužve su velike, al je radost što možemo da putujemo još veća. Čeka se oko sat vremena, ali brzo to prođe. Nema nervoze, ljudi su srećni što putuju na more posle toliko vremena. Ovakve gužve očekujem da budu danas tokom čitavog dana, u subotu, dok za nedelju nisam siguran, možda budu, a možda i ne, ima tu više faktora od kojih zavisi", rekao je Done za "Blic".

Kolona vozila na Evzoniju

Odluka grčkih vlasti, koja je sinoć u Srbiji propraćena sa velikom dozom radosti i oduševljenja, a tiče se pravila ulaska u zemlju Helena, verovatno će animirati veliki broj onih koji su se premišljali da li će ići na more ili ne.

Naime, po novom, od 21. juna u 6 sati po lokalnom vremenu, državljani zemalja sa zelene liste EU, u koje spada i Srbija, u Grčku će moći da uđu i uz negativan antigenski test, koji je dosta jeftiniji od PCR testa. Naime, dok PCR košta 9.000 dinara, cena antigenskog (brzog testa) iznnosi 3.500 dinara.

Ono što je posebno obradovalo roditelje maloletne dece iz Srbije, jeste i odluka da mališanima do 12. godina starosti, ne treba test za ulazak na teritoriju Grčke.

Kako je na sajtu Vlade Republike Srbije objavljeno 16. juna, države članice Evropske unije (EU) odlučile su da Srbiju vrate na spisak epidemiološki bezbednih zemalja, čiji će građani moći da putuju u EU. Proširena lista bi trebalo da počne zvanično da se primenjuje od danas, navedeno je na sajtu.

Šta je potrebno znati o Evzoniju

Evzoni ima radno vreme, i otvoren je svakoga dana od sedam ujutru do jedanaest uveče po grčkom vremenu, odnosno, po našem od šest do deset časova ujutru. Dakle ne radi kao ranije, non-stop.

Međutim, i pored toga, on je i dalje omiljeni granični prelaz turističkih agencija koji vreme polaska iz Srbije tempiraju shodno otvaranju graničnog prelaza, te se na teritoriji Severne Makedonije zadržavaju nešto duže nego što je to bio slučaj ranije.

Takva odluka agencija nalazi i na veliko odobravanje putnika koji su već navikli da u Severnoj Makedoniji kupuju cigarete, slatkiše, kafu, te im tranzitni prolazak uvek dobro dođe da se pripreme za more.

Ipak, ono što je najbitnije u čitavoj priči oko putovanja jeste raspoloženje putnika, a koga, kako se lično uverio novinar "Blica", ne manjka i može se opisati poznatom frazom iz našeg jezika "ko dete kad mu date čokoladu".

