Novinska agencija meksičke države Tamaulipas je u koordinaciji sa policijom navela da su napadi počeli u subotu u poslepodnevnim časovima u istočnom delu grada, koji se graniči sa Mekalenom, gradom u Teksasu, javio je AP.

Agencija je navela da je jedna osoba ubijena prilikom napada na policiju u blizini mosta na granici sa SAD, ali nije poznato da li su ostali ustreljeni u nasumičnim napadima ili su bili meta.

Nakon pucnjave mobilisana je Nacionalna garda, državna policija i još neke bezbednosne službe.

News says”The reason for the military-style attack remained unclear Sunday”yet they break international news on‘fake’criminal mass graves in conjunction with the UN. depicting us as Nazi like PPL Bozo’s👈they are testing the water for a broader attack. https://t.co/GXJQdDMknW