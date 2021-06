NESVAKIDAŠNJA TRAGEDIJA NA AUTO-PUTU! U lančanom sudaru POGINULO 9 DEVOJČICA! Preživela samo žena koja je ostala bez dve ćerke (UZNEMIRUJUĆE)

Osmoro dece, starosti od 4-17, bilo je u vozilu sa Ranča za devojčice okruga Talapusa, rekao je mrtvozornik okruga Batler Vejn Garlok. Ovaj ranč pruža dom zanemarenoj ili zlostavljanoj deci školskog uzrasta. U drugom vozilu bili su 29-godišnji otac i njegova devetomesečna ćerka, a oni su takođe preminuli.

Nesreća se dogodila u subotu popodne tokom tropske oluje.

Lejsi Vilis, producentkinja CNN, rekla je da je vreme bilo loše oko sat vremena pre nesreće.

"Nije padalo kao iz kabla ali je bilo dosta vode na putu", rekla je.

Lejsi je bila na zadnjem sedištu sa ćerkom kad je osetila udar. Njihov auto je udario u ogradu sa strane, aktivirali su se vazdušni jastuci. Muž joj je rekao da odmah treba da napuste auto sa detetom. Lejsi je zgrabila ćerkicu i krenula da se udaljava kad je videla da neka vozila počinju da gore.

"Bosa sam bila, išla sam što je dalje moguće. Samo sam se molila", ispričala je.

Njen muž je pomogao jednoj porodici, roditeljima sa dvoje dece, da se izvuče iz kamiona koji se prevrnuo.

"Ljudi su govorili da neko pozove pomoć, ali niko nije znao na kom se delu puta nalazimo. Bio je tu neki čovek bez majice, on je vikao, traži je lekara", navela je Lejsi.

Ona je sa porodicom bila na mestu nesreće pet sati. Neki ljudi bili su zaglavljeni jer su im se vozila zapalila. Lejsi je rekla da je zahvalna što je njena porodica uspela da pobegne, ali je ukazala da se “pomalo oseća krivom”.

"Životi tih porodica su se zauvek promenili, nadam se da će nekako naći način da budu dobro. Ovo je bila tragedija za mnogo ljudi. Mi smo imali mnogo sreće", dodala je.

Žena vozač malog autobusa sa Ranča izvučena je iz vozila u plamenu, ali spasioci nisu uspeli da izvuku devojčice na vreme.

U drugom vozilu, jedan otac je proglašen mrtvim na licu mesta a beba je prevezena u bolnicu, gde je kasnije proglašena mrtvom. Mrtvozornik je naveo da je beba bila pravilno smeštena u sedištu u autu, ali da je udar bio previše jak.

