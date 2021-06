RADULOVIĆ ZA PINK: Sa jedne strane u Crnom moru je došlo do kršenja konvencije, dok sa druge nije bilo razloga za reakciju Rusije! (VIDEO)

Ovakve tačke, kao što je Krim, veoma su problematične svuda u svetu, rekao je za TV PINK Vlade Radulović, vojnopolitički analitičar.

Radulović je, komentarišući ulazak razarača britanske kraljevske mornarice HMS Defender koji je ušao u ruske vode u Crno more, kao i reakciju Rusije na to, istakao da je prevashodna namena razarača borba protiv dejstva iz vazduha.

“Suština nije borba protiv ciljeva na kopnu. Interesantno je da su Rusi sa jedne strane objavili šta su uradili, a Britanci su posle to negirali. Kada imate situaciju da se radi o ratnom brodu ili nosaču aviona, on nikada ne ide sam. On je praćen sa 10 do 12 pratećih plovnih objekata”, rekao je Radulović.

On je istakao da je ruski avion frontovski bombarder i može da se uspešno koristi u elektronskoj borbi.

“Ima ulogu i prikupljanja različitih informacija. Interesantno je da je sa jedne strane došlo do, iz perspective Rusije, do kršenja konvencija i svega ostalog, dok iz ugla Ukrajine, to nije to, jer je Krim teritorija Ukrajine”, rekao je Radulović i dodao da su zato te tačke u svetu problematične.

Prof. dr Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, rekao je da je ovo kršenje Rezolucije UN o pomorskom delu granice.

“Da li je bilo ispitivanje odnosa snaga ne znamo, ali je pokazana jedna agresivna politika od strane Britanaca. Svesno su hteli donekle da vide reakciju Rusije”, rekao je Bjegović.

Kako kaže, svesno su ušli u taj deo pomorskog prostora Ruske Federacije.

“Posle upotrebe avijacije od strane Rusije, ipak se Britanski razarač okrenuo, jer su svestan da može da se izazove sukob većih razmera”, rekao je Bjegović.

Dodaje da se postavlja pitanje sa kojim je ciljem išao taj razarač, s obzirom, kako dodaje, da je išao pod punom ratnom opremom.

“Ovo je na neki način bila i podrška Ukrajini od strane NATO saveza. Rusija je postupila dobro po svim pravnim i vojnim konvencijama i smatram da se dobro završilo”, rekao je Bjegović.

Prof. dr Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, rekao je da sada imamo novu geopolitičku kartu, gde je Rusija povukla svoju crvenu granicu na Crnom moru, gde se nalaze teritorijalne vode Ukrajine.

“Rusija nije što je bila devedesetih godina, ona je sada ima mnogo efektivnija sredstva, ako i mnogo odlučnije rukovodstvo. Crvena linija Rusije je na Crnom moru, a pošto smo mi energetski zavisni , zanima me kakav će odgovor biti sa Zapada, jer su očigledno krenuli na njih”, rekao je Trifunović.

Kako kaže, vreme njihovog jačanja platili smo zapravo mi, srpski narod, gubitkom teritorije i interesa, jer smo, dodaje, označeni kao mala ruska kolonija na ovim prostorima.

“Moramo da se spremimo na eventualni budući udar tok zapada”, rekao je Trifunović.

Autor: