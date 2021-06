KLEČAO MU NA VRATU 9 MINUTA! Izrečena presuda policajcu za ubistvo Džordža Flojda: Zločin zbog kojeg je GORELA AMERIKA napokon dobio epilog (VIDEO)

Bivši policajac Derek Šovin osuđen je na 22 i po godine zatvora zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda 25. maja 2020. godine u Mineapolisu, piše Gardijan.

Derek Šovin se danas u sudu obratio porodici Džordža Flojda, piše CNN.

- Želim da izrazim saučešće porodici Flojd. U budućnosti očekujte da čujete druge informacije koje bi bile zanimljive i nadam se da će vam one pružiti malo mira - rekao je Šovin.

Derek Chauvin is handcuffed after being found guilty on all three counts, including second-degree murder https://t.co/TuOSC2CTtJ pic.twitter.com/sywmSbfIwe