RASULO U MOSKVI ZBOG NEVREMENA: Grom udario u trafostanicu, kran pao na dalekovod, a Rus plivao u bari! (VIDEO)

Talas jaki vrućina u Moskvi iznenada je prekinut jutros stravičnim nevremenom, koji je izazvao pravu katalizmu u gradu. Za vikend temperatura se u hladovini podigla na 36 stepeni celzijusovih, a onda....

U ulici Pravda pao je krov na ulicu što je zabeležila i kamera.

The moment a masive roof crashed down on ulitsa Pravda. Location of my first Moscow flat and old crash pad for many of hack pack, inc @bneeditor https://t.co/s4PtrkwS4g — Jason Corcoran (@jason_corcoran) 28. јун 2021.

Najpre se nebo zacrnilo, a onda usledio orkanski vetar, za nijansu blaži od onog haosa u južnoj Moravskoj kada su bukvalno neka sela sravnjena sa zemljom.

На смену жаре: Москву и область накрыл мощный ливень https://t.co/O8igoJUZev pic.twitter.com/s4Z2SVWCdt — RT на русском (@RT_russian) 28. јун 2021.

Snimci koji su osvanuli na društvenim mrežama pokazuju apokalipsu koja je zadesila Moskvu. Tako su iznenada osvanuli snimci trenutka kada je grom udario u trafostanicu u mestu Šelkovo istočno od Moskve i izazvao eksploziju i havariju.

Storm this afternoon in #Moscow Very impressive. Street crews with chainsaws are cleaning up the debris and a fallen tree. pic.twitter.com/jnD7qullWs — Shena Wilson (@WilsonShena) 28. јун 2021.

Ostali snimci zabeležili su i trenutak kada je jak vetar srušio građevinski kran koji je pao na dalekovod. Ništa bolje nisu prošle ni zgrade od kojih su neke ostale bez krova koji je pao na ulicu.

Torrential rains pounded Moscow on Monday after the city's 142-year record heatwave over the past week.



Read more: https://t.co/kZXfMhfPqf pic.twitter.com/prE6PJi4f1 — The Moscow Times (@MoscowTimes) 28. јун 2021.

Avenija Vernadski je kao javljaju ruski mediji bila potuno pod vodom, zbog čega je saobraćaj stao.

I’m away from Moscow right now. But judging by this video from newspaper kiosk vendor Sveta (Valentina’s friend), it’s been bucketing down there. This is the view from Sveta’s kiosk. @bbcweather pic.twitter.com/9v6ndWpXqY — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 28. јун 2021.

Kritično je bilo i na metro stanici Lansenevo, na jugu Moskve gde je velika količina vode jurnula poput bujice niz stepenice u metro stanicu.

Another video showing the aftermath of the Moscow storm….(more thunderstorms forecast for later today) pic.twitter.com/sEXzBxv2yd — Will Vernon (@BBCWillVernon) 28. јун 2021.

Ništabolje nisu prošli ni tržni centri, kojima je nevreme odnelo krovove ili je krov popustio usled velike količine vode.

Međutim, kad je nevreme prošlo neki od Moskovljana dočekali su i svojih pet minuta, da se okupaju. Doduše pošteno nije mogao da pliva, ali je bar na sebe privukao pažnju da iskorisrti blagodet vremena za provod, dok su drugi mučili muku da saniraju štetu.