SPASAO JE TRI DEVOJČICE I SAMO SE SRUŠIO: Italija tuguje za hrabrim ocem, iz talasa izvukao ćerku i njene drugarice, pa preminuo

Tragedija se dogodila u petak, 26. juna, a nesrećni Fernando se nakon herojskog čina samo srušio na plaži naočigled dece.

Kako javljaju italijanski mediji, Fernando je poveo jednu od svoje dve ćerke na plažu Arbus, kako bi se ona tamo sastala sa drugaricama.

Tri devojčice su molile Fernanda da ih pusti da uđu u vodu, čemu se on protivio jer su bili veliki talasi.

Ipak, u jednom trenutku su devojčice ušle u vodu i počela je da ih nosi jaka struja. Fernando se brzo bacio u talase i sve tri devojčice je uspeo da izbavi na sigurno. Posetioci su videli da se bori sa jakom strujom i odmah su pozvali pomoć. Međutim, hrabri otac je sam uspeo da decu izvede na kopno, ali je odmah potom njemu bila potrebna pomoć.

🔴CITTADINANZA ONORARIA A FERNANDO PORCU, MORTO SALVANDO TRE RAGAZZINE IN MARE



“Fernando #Porcu, un esempio per tutti!” dichiara terribilmente scosso il Sindaco che ha voluto omaggiare, con la Cittadinanza Onoraria, il gesto eroico compiuto ad #Arbus in #Sardegna ieri #26giugno. pic.twitter.com/GaZvRjRksf