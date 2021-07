DROGIRAO JE, SILOVAO, PA ZADAVIO: Uhapšen i treći osumnjičeni za SUROVO UBISTVO DEVOJČICE (13) U BEČU

Policija u Austriji uhapsila je trećeg osumnjičenog za surovo ubistvo devojčice L. V. (13) u Beču. On je priveden kasno sinoć, a sumnjiči se da je zajedno sa dvojicom Avganistanaca starosti 16 i 18 godina, drogirao, silovao, a potom zadavio devojčicu.

Telo devojčice pronađeno je u subotu ujutru oko 7 sati, naslonjeno o drvo. Prolaznici su odmah pozvali policiji i Hitnu pomoć, ali za dete nije bilo spasa, lekari su mogli samo da proglase smrt. Na vratu devojčice bile su vidljive modrice, a obdukcija je pokazala da je preminula od posledica gušenja.

Istragom je ustanovljeno da je dete drogirano i seksualno zlostavljano. Veruje se da je devojčica namamljena u stan 18-godišnjeg Avganistanca, gde su je drogirali, najverovatnije ekstazijem, a potom je brutalno silovali. U zoru su njeno telo izneli iz stana i ostavili na zelenoj površini naslonjeno o drvo.

Telo su roditelji identifikovali tek u nedelju, nakon što je policija objavila da je pronađeno telo ženske osobe u crnoj dukserici na kojoj piše "živi ili umri". Svesni da je tu duksericu nosila njihova ćerka, odjurili su u stanicu, gde su im potvrđene najgore sumnje, prenosi "Telegraf".

Sutradan je policija privela dvojicu Avganistanaca, koji već godinama žive u Austriji i koji su podneli zahtev za azil, zbog sumnje da su ubili dete. Jedan od njih je od ranije poznat policiji po brojnim krivičnim delima. Policija je na posebnoj konferenciji za medije, kojoj je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova, saopštila da se ne isključuje da je u zločin bilo uključeno više osoba. Dva dana kasnije, priveden je još jedan muškarac.

