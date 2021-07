SRUŠIO SE BOING 737! Otkazao mu motor, pa pao u vodu kod Havaja!

Prema nezvaničnim informacijama, posada je prijavila probleme sa motorom, a Sputnik javlja da je pao Boeing 737, pozivajući se na CNBC.

A Boeing 737 cargo plane has gone down in the water off Honolulu after experiencing engine trouble; severity of crash, extent of rescue operation unclear at this time - sources pic.twitter.com/dTfSix4Sqt