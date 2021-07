EKSPLODIRALA RAFINERIJA U RUMUNIJI: Poginuo radnik, gust crni dim kulja nad poznatim letovalištem!

Nesreća se dogodila u blizini crnomorskog letovalištva Mamaia, anad celom okolinom diže se gusti crni oblak dima, a neki turisti su rumunskim medijima rekli da su pre požara čuli snažnu eksploziju.

At least 1 dead, 5 injured after Petromidia refinery explosion less than 3 hrs ago. Cause still unknown. Petromidia is owned by Rompetrol\KMG International, KazMunaiGaz, Kazakh state oil comp. In picture: tourists watch in disbelief what is going on less than miles away. pic.twitter.com/WaaqtufMUk