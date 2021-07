DVOJICA TINEJDŽERA IZBODENA NOŽEM U LONDONU: Dva odvojena stravična incidenta u razmaku od samo nekoliko sati (VIDEO)

Dvojica tinejdžera ubijena su u Londonu u ponedeljak uveče u razmaku od svega nekoliko sati.

Reč je o 15-godišnjaku i 16-godišnjaku koji su izbodeni nožem. Incidenti su odvojeni - jedan se dogodio u Grinviču oko 5 sati ujutru, a drugi u Lambetu nešto pre ponoći.

Gradonačelnik Londona Sadik Kan izrazio je zgražavanje i izjavio da je "slomljen".

Horrible scenes in Woolwich this afternoon at the scene of a stabbing. London Air Ambulance has left the scene and a forensics tent has been set up where the victim was being treated. #woolwich

Policija je prvo intervenisala u Grinviču, oko 5 sati ujutru, nakon dojave o masovnoj tuči blizu železničke stanice Vulvič Arsenal.

BREAKING: A schoolboy has been stabbed to death outside a Tesco in #Woolwich, south-east London.



Met Police say at 5:23pm they were called to Woolwich New Road, SE18.



Despite the efforts of the emergency services, the teenager was pronounced dead at the scene at 6:08pm.



1/2 pic.twitter.com/gVQWtI2Cqv — London 999 (@999London) 05. јул 2021.

Pronašli su 15-godišnjeg dečaka sa ubodnim ranama. Društvenim mrežama kruže fotografije ljudi koji pokušavaju da mu zaustave krvarenje komadima odeće kako bi mu spasili život, ali nisu uspeli. Preminuo je oko pola sata kasnije.

Something I keep coming back to on this awful Woolwich stabbing is that members of the public held up sheets around the paramedics and the victim.



While others filmed him dying on the road, they tried to give the boy a bit of dignity.



Photo credit: @myldn pic.twitter.com/lA8Elo5NN3 — Charlie L. Jones (@CharliellJones) 05. јул 2021.

Policija je zbog sumnji na to da je povezan sa ubistvom uhapsila drugog 15-godišnjaka. Pronašli su ga u bolnici u koju je sam otišao, takođe zbog ubodnih rana.

Što se drugog incidenta tiče, 16-godišnjak je proglašen mrtvim na mestu gde su ga i pronašli, u jednoj zgradi u Oval Plejsu. Nije bilo hapšenja u vezi sa tim slučajem.

Two teenage boys killed in stabbings in south London

Ljudi su sutradan na mestu gde je preminuo ostavljali cveće i poruke.

