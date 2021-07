MISTERIJA ATENTATA NA PREDSEDNIKA HAITIJA: Pojavili se novi snimci! Ubice se ovako predstavile, pa upale u rezidenciju!

Vest koja je šokirala čitav vest dodatno je uznemirila javnost s obzirom na to da napadači još nisu uhvaćeni iako lokalne vlasti poručuju da je situacija pod kontrolom i da su sve snage u zamlji stavljenje u službu očuvanja reda i stabilnosti.

Međutim, čitav dan bez konkretnih saznanja o atentatorima dodatno ostavlja prostor za nagađanja i različite teorije a informacija da je jedan od atentaora govorio engleski sa američkim akcentom.

Footage of mercenaries claiming to be apart of a DEA Operation while assassinating the President of Haiti 🌶 pic.twitter.com/wpPFTRlJV5

Kako navode svedoci za Majami Herald, napadači su tokom napada tvrdili da su agenti DEA, američke agencije za borbu protiv droge. Kako navode, to su čuli i snimili u neposrednoj blizini predsednikove rezidencije.

Na snimcima se čuje muški glas preko megafona koji američkim akcentom ponavlja: "Ovo je operacija DEA, svi lezite na zemlju!. Ovo je DEA, povucite se svi i ostanite da ležite!"

Međutim, bezbednosni izvori, kako piše Majami Herald, tvrde da nije reč o agentima DEA.

"Ovo su bili plaćenici" rekao je visoki zvaničnik vlade Haitija.

Ono što su ljudi iz komšiluka takođe rekli je da su videli grupu muškaraca obučenih u crno kako trče okolo predsednikove rezidencije. Dodaju međutim da se čulo i nešto nalik eksploziji kao i da su okolo leteli dronovi.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se naoružani ljudi kako pucaju u blizini predsednikove kuće, ali reč je o, kako se navodi, obezbeđenju koje je reagovalo na napad, iako su mnogi tvrdili da je to snimak napadača. Takođe, u prvim informacija rečeno je da su atentatori govorili španskim jezikom ili da su sa španskog govornog područja.

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n