ZEMLJOTRES JAČINE 5,9 POGODIO KALIFORNIJU: Nakon glavnog udara usledila serija slabijih potresa (VIDEO)

Za sada nema informacija o povređenima niti materijalnoj šteti, prenosi Rojters.

Prvobitno izmerena magnituda bila je 6,2 stepena, sa epicentom na dubini od 10 kilometara, u blizini grada Vokera, na oko 240 kilometara istočno od glavnog grada države Sakramenta.

strong #earthquake shakes Central California 4 min ago. More info at: https://t.co/EMZicvJh6a pic.twitter.com/IOoHojnE8h

Nakon glavnog udara usledila je serija slabijih potresa u regionu istočnog dela Sijera Nevade. Podrhtavanje tla se osetilo do San Franciska, 322 km istočno od epicentra i do Karson Sitija, glavnog grada Nevade.

Boulders everywhere after earthquake on i395 #earthquake #california #roadtrip pic.twitter.com/Bdw4he17ni

Iz kancelarije guvernera Kalifornije saopšteno je da se, iako za sada nema informacija o povređenima niti pričinjenoj šteti, situacija brzo menja i da će više detalja biti poznato u narednim satima.

Earthquake hit us on I395 near Coleville, CA! Boulders all over the road! #earthquake #California #roadtrip @ABC pic.twitter.com/ZoTxLnC6r8