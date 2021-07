SPREMITE SE ZA ZASTRAŠUJUĆE VISOKE TEMPERATURE! Najgori scenario se obistinio, planeta 'gori'

Svet mora da pojača pripreme za ekstremne vrućine, koje mogu da pogode planetu brže i snažnije nego što je prethodno prognozirano, upozorila je grupa vodećih klimatskih naučnika nakon zastrašujuće visokih temperatura zabeleženih na severnoj hemisferi – Kanadi, Sjedinjenim Državama i Evropi.

Prošle nedelje je takozvana “toplotna kupola” iznad Britanske Kolumbije, država Vašington i Oregona oborila temperaturne rekorde u nekim mestima za preko pet stepeni Celzijusa, a to povećanje bi se dve nedelje unazad smatralo nemogućim, rekli su eksperti.

Strahuje se da je klima već prešla kritičan prag

To je izazvalo zabrinutost da je klima prešla opasan prag.

Prve analize toplotnog talasa, objavljene u sredu, otkrile su da su klimatske promene izazvane ljudskim akcijama učinile ekstremne vremenske uslove najmanje 150 puta verovatnijim, preneo je “Gardijan”.

Premašen najgori scenario

Temperature rastu širom sveta kao posledica emisija štetnih gasova. Naučnici su već dugo predviđali obaranje toplotnih rekorda sa pojačanim intenzitetom. Ali, autori nove studije rekli su da je poslednji talas vrućine premašio čak i najgori scenario klimatskih modela, što ih je nateralo da revidiraju svoje razumevanje toplotnih talasa i razmotre mogućnost da bi i drugi delovi sveta mogli da pretrpe slične temperaturne udare kakvi su pogodili severnu hemisferu.

Požar u Britanskoj Kolumbiji 4. jula

- Ovo je nadaleko najveći skok u rekordu (temperature) koji sam ikad video. Definitivno ne treba da očekujmo da će se talasi vrućine ponašati kao što su u prošlosti… u smislu onog za šta treba da se pripremimo – istakla je dr Frederik Oto sa Univerziteta Oksford i jedan od osnivača grupe WWA (World Weather Attribution) koja je napravila novu studiju.

Ključni fokus sada je usmeren na to da li pogođena područja prosto nisu imala sreće ili je klimatski sistem prešao prag i ušao u novu fazu u kojoj mala količina globalnog zagrevanja može uzrokovati brži porast ekstremnih temperatura.

Sprženi grad Liton

Drugi autor studije, Gert Jan van Oldenborg sa Holandskog kraljevskog meteorološkog instituta, rekao je da su do prošle godine standardni klimatski modeli pretpostavljali da postoji gornja granica talasa vrućine koja su se kretali otprilike dvaput brže od širih globalnih toplotnih trendova.

- Mislili smo da znamo šta se dešava… A onda je došao ovaj talas vrućine koji je bio daleko iznad gornje granice. Sa prošlogodišnjim znanjem to je bilo nemoguće. To je bilo iznenađujuće i potresno. Sada smo manje sigurni u vezi talasa vrućine nego što smo bili pre dve nedelje. Veoma smo zabrinuti u vezi mogućnosti da se ovo desi bilo gde, ali prosto još ne znamo – rekao je on.

Rekordne vrućine u čitavom svetu

Vrućine sa rekordno zabeleženih 49,6 stepeni koje su pogodile pogodile SAD i Kanadu – na sličnoj geografskoj širini kao Velika Britanija u kojoj je temperatura bila umerena – odnele su preko 500 života, uzrokovale katastrofalne požare – čitav grad Liton izgoreo je za 15 minuta – onesposobile električne mreže i topile puteve.

Vrućine u junu u Avganistanu - Kandahar

Naučnici su istakli da se slični trendovi mogu pronaći u mnogim drugim delovima sveta, iako često prolaze nezabeleženo, posebno u subsaharskoj Africi koja nema mnogo monitoring stanica i prima daleko manje medijske pažnje u odnosu na SAD i Kanadu. Delovi Sibira i Pakistana su takođe nedavno pretrpeli neobično intenzivne toplotne talase. Najtopliji ikad dani u junu zabeleženi su prošlog meseca i u Helsinkiju, Moskvi i Estoniji.

Grupa WWA prethodno je pratila snažnu vezu između klimatske krize i drugih ekstremnih dešavanja, uključujući talas vrućine u Sibiru 2020, požare u Australiji 2019-2020, talase vrućine u Evropi 2018. i 2019. i tropsku oluju Imelda koja je pogodila Teksas 2019.

Vrućine krajem juna u Pakistanu - Larkana

Više od oluja i poplava, Oto kaže da ljudske emisije imaju najjasniji i najdestruktivniji uticaj na talase vrućine, koji sada dostižu nivoe koji nisu adekvatno predstavljeni u trenutnim kompjuterskim modelima.

- Ono što svi trebaju uzeti iz ove studije je kako se uticaj klimatskih promena danas manifestuje u velikoj meri u jakom intenzitetu i učestalosti toplotnih talasa - rekla je Oto.

Danak u životima

A troškovi – u smislu smrti, bolesti, propuštanja radnih časova i imovinske štete – rastu brzo.

- Talasi vrućine našli su se na vrhu globalnih listi najsmrtonosnijih nesreća i 2019. i 2020 – rekao je Marten van Alst sa Univerziteta Tvent.

Vrućine u Trautdejlu, Oregon

Prijavljeni danak je verovatno potcenjen jer se vrućine retko pominju na smrtovnicama, ukazuje “Gardijan”.

Studija rađena 20 godina pokazala je da svake godine širom sveta umre više od pet miliona ljudi zbog preterano toplih ili hladnih uslova, kao i da su smrti povezane sa vrućinama u porastu. Ekstremno toplo-hladni uslovi odgovorni su za oko 9,4 odsto globalnih smrti godišnje, što je ekvivalentno 74 “dodatnih” smrti na 100.000 ljudi. Više ih je umrlo od hladnoće nego vrućine za protekle dve decenije, ali su smrti od vrućine u porastu, dok su smrti od hladnoće u padu, a naučnici kažu da će se ovaj trend verovatno nastaviti u budućnosti.

- Ako ne preduzemo nikakvu akciju da ublažimo klimatske promene… uzrokovaće još smrti – istakao je profesor Univerziteta Monaš Juming Guo, dodajući da je u Evropi već bilo povećanja stope smrti povezane sa vrućinama.

Katastrofalne posledice

Najveća stopa “viška smrti” povezana sa vrućinama bila je u istočnoj Evropi, dok je subsaharska Afrika imala najveći mortalitet povezan sa hladnim temperaturama, zbog adaptacije ljudi na klimu u kojoj žive.

Suša u Jemenu početkom jula

Nedavno istraživanje “Politika” pokazalo je da će se sever Evropske unije boriti sa poplavama i požarima čak i prema trenutnim projekcijama, dok će jug pogoditi suše, pregrejavanje gradova i uništenje useva, a prema procenama stručnjaka godišnje će od posledica vrućine umirati 95.000 Evropljana, što je čak 30 puta više od trenutnog proseka.

Naučnici urgiraju vlade da ojačaju sisteme ranog upozoravanja kao i kontra mere za talase vrućine. Arhitekte i gradski urbanisti treba da prave zgrade i prostore sa više zelenila i hladovine. Ali, još urgentnije je brzo ukidanje emisija koje uzrokuju globalno zagrevanje. Na trenutnom nivou zagrevanja – oko 1,2 stepena više od predindustrijskog nivoa – nedavni smrtonosni talas na severozapadu Amerike smatra se neobičnim, ali nova studija pokazuje da bi se to moglo dešavati svakih 5-10 godina ukoliko globalne temperature porastu za dva stepena, što bi moglo biti već 2050.