KUĆE SRUŠENE DO TEMELJA, NESTALO 30 OSOBA! Stravične posledice nevremena u Nemačkoj, VODA NOSILA SVE PRED SOBOM (FOTO+VIDEO)

Još 25 kuća je u riziku da se sruši u distriktu Šuld kod Adenaua, objavila je televizija SVR pozivajući se na lokalnu policiju, prenosi Bild.

#UPDATE : At least 30 people reportedly missing as houses collapse in western Germany's Schuld town due to flooding and rain.#Hochwasser #Starkregen #Klimakatastrophe #Wuppertal #洪水 #flut #Deutschland #Flood #Germany #Klimakrise #Dauerregen #Hochwasser pic.twitter.com/Tk8c6hUkdr