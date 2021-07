VODENI ARMAGEDON NA ZAPADU EVROPE U poplavama u Nemačkoj 58 mrtvih, Holandiji 6! Na rasčišćavanju angažovani tenkovi! (VIDEO)

Najmanje 58 ljudi je ubijeno, a desetine se vode kao nestale nakon katastrofalnih poplava u zapadnoj Nemačkoj. Još šest mrtvih je u Belgiji, a Holandija i Luksemburg su takođe teško pogođeni.

Poplave su se dogodile kada su nabujale reke probile svoja korita nakon obilnih kiša u protekla dva dana.

Armin Lašet, premijer Severne Rajne-Vestfalije, jednog od najugroženijih delova Nemačke, rekao je da su mnogi ljudi i dalje u opasnosti.

Škole su zatvorene, a putevi na zapadu zemlje blokirani.

Vanredno stanje proglašeno je u okrugu Šuld baj Adenau, u planinskom regionu Ajfel na granici sa Belgijom i Luksemburgom, prenose nemački mediji.

Oko 500 vojnika raspoređeno je da pomogne oblastima u kojima je najgora situacija, saopštilo je ministarstvo odbrane. Vojska je tenkovima čistila puteve od odrona i oborenog drveća, a helikopteri su evakuisali ljude koji su ostali zarobljeni na krovovima potonulih kuća.

U gradu Šuldu na istoku Nemačke kuće su pretvorene u gomile ruševina i polomljenih greda, a putevi su blokirani olupinama i srušenim drvećem, prenosi Rojters.

"Šta sam doživeo? Bilo je to katastrofalno", rekao je Edgar Žilesen, 65-godišnji penzioner čiji je dom oštećen, za Rojters.

"Svi ti ljudi koji žive ovde, sve ih znam ... Žao mi je, izgubili su sve. Prijatelj je tamo imao radionicu, nije ostalo ništa. Pekara, mesnica, sve je to nestalo. To je zastrašujuće. To je nezamislivo “, rekao je.

Angela Merkel, koja je u poseti Sjedinjenim Državama, koordinira saveznu pomoć sa ministrima.

„Ovde u Vašingtonu moje misli su sa ljudima u mojoj domovini“, rekla je, izveštava časopis Velt.

"Još ne znamo tačan broj žrtava, ali biće ih puno ... neke su u podrumima kuća, neki vatrogasci pokušavaju da ih spase", rekla je.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lejen rekla je da je Evropska unija "spremna da pomogne".

„Razmišljam o porodicama žrtava razornih poplava u Belgiji, Nemačkoj, Luksemburgu i Holandiji i o onima koji su izgubili domove“, napisao je bivši nemački ministar odbrane na Tviteru.

Britanski premijer Boris Džonson takođe je ponudio pomoć u spasilačkim operacijama, nazvavši poplave "razornim".

Brojni delovi zapadne Nemačke i dalje su odsečeni od ostatka sveta posle jake oluje i obilnih padavina u četvrtak uveče.

„Nikada nismo doživeli ovakvu katastrofu“, rekla je Mala Drajer, premijer savezne pokrajine Rajna-Palatinat, nakon vanredne sednice vlade u Majncu.

Armin Laschet, premijer najmnogoljudnije savezne države Severna Rajna-Vestfalija i mogući naslednik Angele Merkel na mestu kancelara rekao je tokom obilaska područja pogođenih poplavama da mere zaštite klime treba ubrzati.

Ministar unutrašnjih poslova Horst Zihofer takođe je naveo klimatske promene kao uzrok češćih oluja u Nemačkoj.

„Ove ekstremne situacije su posledica klimatskih promena tokom vremena“, rekao je političar Hrišćanske socijalne unije (CSU). Naglasio je da Nemačka mora biti bolje pripremljena za katastrofe ove veličine.

"Moramo se pripremiti bolje, a to važi i za poplave", rekao je Seehofer, dodajući da trenutno preko 2.000 pripadnika civilne zaštite pomaže u saniranju štete koju su prouzrokovale rijeke koje se izlijevaju iz njihovih obala.

Spasilačke službe koje su došle u pomoć pronašle su danas četiri žrtve poplave u okolini grada Vervije na istoku Belgije, a još dve osobe pronađene su na još dva mesta, javili su belgijski mediji.

Najteže su pogođeni frankofonski region Valonija, južna i istočna Belgija i delovi Flandrije.

U Liježu, koji leži na reci Mezi, očekuje se dalji porast vodostaja i do metar i po. Zbog toga gradske vlasti pozivaju sve koji su tamo poslovno ili iz drugih razloga da napuste grad, a stanovnike da idu gore. Policija je pozvala stanovnike da napuste centar Liježa nešto posle 15 sati.

Prema belgijskim medijima, tako visok vodostaj reke Meuse nije zabeležen od 1926. godine.

Situacija je kritična u celoj Valoniji, posebno u gradovima koji leže na reci Meza i njenim pritokama.

Francuska je u Belgiju poslala 40 spasilaca i helikopter. Pomoć su pružile Italija i Austrija.

Jaka kiša pada i na severoistoku Francuske, a u delovima zemlje proglašena je uzbuna za poplavu.

MeteoFrance je najavio da bi danas na severoistoku zemlje moglo da padne do 90 mm / m2 kiše, što je količina koja bi inače pala za tri do četiri nedelje. Tlo je već zasićeno vodom, a mogući su i odroni, upozoravaju.

Vlasti grada Valkenburg na jugu Holandije, u blizini nemačke i belgijske granice, sinoć su naredile evakuaciju staračkog doma nakon što je poplava glavnu ulicu pretvorila u reku, javili su holandski mediji.

Holandska vlada poslala je sinoć oko 70 vojnika u južnu provinciju Limburg da pomognu u evakuaciji i punjenju vreća sa peskom.

Nema podataka o povredama povezanim sa poplavama u Holandiji.

U Švajcarskoj, obilne kiše zasitile su tlo i prouzrokovale klizišta i aktiviranje klizišta.

Vlasti u Ženevi savetuju građane da izbegavaju područja uz reke, a zabrinuti su i zbog porasta nivoa Ženevskog jezera.

Rizik od poplava bio je visok na obalama reke Limmat, a vlasti su takođe pozvale ljude da ne ulaze u šume zbog jakih oluja i udara vetra koji prelaze 100 km / h.

MeteoŠvajc upozorava da postoji visok rizik od poplave jezera i reke Reus.

Zatvoreno je nekoliko planinskih prevoja i tunela, a železnički saobraćaj je poremećen u nekoliko delova zemlje, saopštile su švajcarske železnice.

