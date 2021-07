CIVILI PLATILI NAJVIŠU CENU: Gutereš upozorava na uragan humanitarnih kriza koji preti svetu!

Gutereš je rekao da humanitarne potrebe nadmašuju sposobnost Ujedinjenih nacija i humanitarnih organizacija da ih zadovolje pod pritiskom pandemije kovid-19, preneo je AP.

"Nalazimo se u neistraženim vodama", rekao je on u govoru pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je pročitala zamenica generalnog sekretara Amina Mohamed.

Nivo humanitarnih potreba nikada nije bio veći, istakao je Gutereš.

Ujedinjene nacije i naši partneri nastoje da ove godine pomognu 160 miliona ljudi, što je najveći broj ikada, kazao je Gutereš.

Kao primere krvavog porasta humanitarnih kriza naveo je etiopski region Tigraj, Avganistan, Jemen i Siriju.

As the toll of humanitarian crises surges around the world, civilians in conflict zones are paying the highest price. @antonioguterres urges Security Council to take strong & immediate action to protect civilians and humanitarian & healthcare workers. https://t.co/fngDAvZHwF