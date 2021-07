PUKLA BRANA NA RECI RUR: Evakuisano oko 700 ljudi, situacija i dalje napeta u Nemačkoj!

Nemački list Velt objavio je da je brana na reci Rur u okrugu Hajnsberg, u saveznoj državi Severna Rajna-Vestfalija, na zapadu Nemačke, pukla u toku noći, a da su spasioci su evakuisali oko 700 ljudi.

A dam along the river Rur in the western German state of North Rhine-Westphalia, which has been hit by flooding, broke Friday night, the government sayshttps://t.co/yPHuRLxyns